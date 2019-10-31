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31 жовтня • оновлено в 18:32
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Якщо людина публічна, то вона завжди в об'єктиві: секс-скандал з депутатом

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Адвокат Сергій Войченко у прямому етері ObozTV прокоментував скандал із народним депутатом Яременком та його секс-листуванням.

"Як людина я вам скажу, що народні депутати мають розуміти, що вони є відкритими, вони є публічними особами. Тобто, якщо людина йде на державну службу, то їй здається, що вона буде отримувати багато грошей і багато шани, а насправді вони ж задекларували, що вони "слуги народу", ну і яке приватне життя може бути у слуг народу. Це трошки з гумором. А якщо серйозно, то треба розуміти, що деяким журналістам немає про що писати, тому гарячі теми завжди були у пошані, і можна пригадати західну жовту пресу, папараці, які майже не вилазять із таємних місць, знімають знаменитостей і на цьому мають великі кошти. Тобто якщо людина є публічною, то вона має розуміти, що вона завжди в об'єктиві", - заявив адвокат.

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Сергій Войченко
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