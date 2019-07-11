Якою буде погода в Україні на Петра і Павла: прогноз на 12 липня від ObozTV

П'ятниця, яка цього тижня співпадає зі святом апостолів Петра і Павла, буде прохолодною і дощовитою.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 12 липня.

На заході синоптики прогнозують зливи. Вдень максимальний показник +22 градуси. Вночі стовпчик термометра опуститься до +9.

У північних регіонах опади чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря: вдень +20, вночі +9 градусів.

На сході день буде похмурим. Місцями короткочасні зливи. Вдень термометри покажуть +24 градуси, вночі +12.

На півдні та в Криму трохи хмаритиме, проте опадів не прогнозують. Вдень стрілка термометра підніметься до +25 градусів, вночі опуститься до +13.

У центральних областях переважно дощитиме. Температура вдень +23, вночі термометри покажуть +10 градусів.

У столиці небо затягне хмарами, синоптики прогнозують легку зливу. Температура повітря вдень +23, вночі +13.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за народним повір'ям на свято апостолів Петра і Павла краще утриматися від купання у відкритих водоймах. Крім того, цього дня не бажано укладати шлюби, а в церкві не проводять вінчання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!