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4 вересня • оновлено в 12:04
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Якість – інвестиції в найкращу технологію

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Україна підхопила світовий тренд споживання негазованої води, яка відновлює організм людини - про це на виробництві у Моршині заявив директор компанії IDS borjomi Україна.

Чиста, якісна, природна мінеральна вода - вкрай необхідна для здорового організму: вона поліпшує травлення, виводить токсини і навіть допомагає зняти стрес та головний біль. Виробники води у курортному місті Моршин кажуть: аби зберегти властивості води, від джерела до пляшки, необхідно мінімізувати втручання людини. Бо те, що мінімально оброблено – потребує максимальної гігієни розливу!

Процес збору води з джерел, водопідготовка, розлив та мікробіологічні показники ретельно контролюються власною лабораторією заводу. Тут нагадують, що хімічний склад води завжди залишається стабільним, бо його забезпечує сама природа, а кваліфіковані спеціалісти лабораторії лише контролюють сталість проб води перед розливом у пляшку і після.

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