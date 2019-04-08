Якісний зворотний зв'язок: обговорюємо з глядачами новини минулих вихідних

Хто винен і що робити ?! Ці питання, як і століття тому турбують наших глядачів. Сьогодні, після минулих вихідних, які принесли з собою чергову порцію іноді дивних, іонгда несподіванкою, а то і зовсім - неоднозначних новин, глядачі Бурчук Live дзвонять в єфір програми, щоб висловити свою думку або поставити запитання в прямому ефірі.

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