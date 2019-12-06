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6 грудня • оновлено в 13:53
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Яким є найщасливіший вік для чоловіків та для жінок: психологиня

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Психологиня Марія Ракетська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, яким є найщасливіший вік для чоловіків та жінок. Британські вчені опублікували дані нового дослідження.

"Для українок найщасливіший вік це 28-35 років, коли є вже досвід задоволення від свого тіла, коли вже, як правило, є досвід материнства, і коли жінка ще не переживає якихось видимих змін свого тіла. У цьому віці все добре і зрозуміло, що буде далі. У чоловіків частіше цей вік настає після 32 років, коли є стабільна робота, коли зрозуміло, чим він буде займатись, коли йдуть дурниці з голови. Адже до 32 років чоловіки найчастіше звертають увагу не на сім'ю, а на самореалізацію через спілкування та побачення з жінками, наприклад. До цього віку чоловіку, як правило, потрібно нагулятись", - заявила психологиня.

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