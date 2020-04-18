Після карантину всім роздаватимуть гроші: футуролог передбачив золотий вік

Через карантин більша частина людства опинилася під замком. Але рано чи пізно пандемія закінчиться, люди знову вийдуть на вулиці. Чи зміниться світ? Якщо так, то як? І чи може на зміну суспільству споживання прийти нове Золоте століття, в якому найбільшою цінністю буде людина?

На ці питання в ефірі ObozTV відповів футуролог Олексій Толкачов.

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– Чого ви очікуєте? Яким буде цей світ після карантину?

– По-перше, через економічну кризу я очікую дуже довгострокову рецесію економіки. З ями, в яку ми зараз залізли, ми будемо вилазити приблизно рік, півтора чи навіть два.

Як би не хотілося нам відразу ж побігти в ресторани, на зустрічі, на смачну чашечку кави, більшість з нас не зможе цього зробити після завершення карантину, тому що зараз ми витрачаємо всі свої гроші.

Для мене рух грошей і економіка нагадує рух крові в живому організмі. Уявіть, як почуватимуться клітини, якщо серце зупиниться, якщо кров в судинах зупиниться. Власне, таким і буде наше відчуття після завершення карантину.

Але я думаю, що люди дуже сильно зміняться світоглядно. Зараз люди зрозуміли, що всі ми смертні, що ми можемо померти будь-якої миті від вірусу, від запалення легенів, і наш час перебування на цій землі, в житті, є кінцевим. А значить, ми почнемо його краще цінувати.

Ми почнемо замислюватися, що насправді нам потрібно, а що є не нашим. Які бажання по-справжньому наші, а які нам нав'язані маркетингом або суспільством.

– Тобто в світі в цілому зміниться система цінностей?

– Так, повинна змінитися система цінностей. У людини має стати менше споживчих мотивацій і більше творчих мотивацій, спрямованих на самореалізацію.

Якщо, наприклад, мені залишилося жити рік, що, я буду жити цей рік, щоб купити нову машину, або золотий годинник, або зробити ремонт в будинку? Напевно, я захочу написати книги, картини, кудись поїхати, щось дізнатися, помандрувати. Тобто це зовсім інша парадигма цінностей.

Я думаю, ця криза має привести до зміни свідомості.

А далі повинні відбутися економічні зміни. Не тільки люди – цілі країни будуть в глибокій економічній ямі. Сполучені Штати вже почали роздавати людям гроші. Я думаю, що так чи інакше ми прийдемо до необхідності перезапуску економіки і, ймовірно, це буде за допомогою роздачі грошей людям.

– Мінімальне соціальне гарантування, мінімальний соціальний оклад, який надається всім без винятку, незалежно від того, працюють вони чи ні?

– Так. Я вірю, що ми повинні до цього прийти. Це, безумовно, основний дохід.

Ми хочемо провести експеримент в Україні щодо безумовного основного доходу. Ми розраховуємо, що в Україні виплати можуть складати приблизно 7 тисяч гривень на дорослого і 5 тисяч гривень на неповнолітнього. Незалежно від того, працює людина чи ні.

Карантин показав, що просто так люди сидіти вдома не можуть. Так чи інакше люди почнуть замислюватися, чим займатися, вони захочуть йти в колектив, вони захочуть працювати, вони захочуть бути корисними.

Криза, викликана коронавірусом, повинна призвести до зміни свідомості

Після карантину, після всіх криз ми можемо вийти взагалі на іншу парадигму світоустрою, нашого життєвого устрою.

Коли ми реалізуємо ідеї нашого геніального Григорія Савича Сковороди, який писав про те, що кожна людина повинна займатися спорідненою працею. Тобто не тією працею, яку ми просто терпимо для того щоб заробити на шматок хліба, а тією справою, до якої у нас лежить душа, лежить серце, і є певні таланти. По-перше, люди від такої роботи будуть отримувати задоволення. По-друге, і продуктивність такої роботи, яка робиться з любов'ю, буде вище.

Зміни можуть бути фантастичними, дуже крутими, але років через 3, 4. 5. В найближчі 1,5-2 роки ми будемо оговтуватися від потрясінь.

– Чи можемо ми назвати це золотим століттям для планети Земля?

– Поки що дуже рано говорити про якийсь золотий вік. Це як загартовується сталь. Власне, зараз ми знаходимося в процес загартовування.

На жаль, тільки через потрясіння зростає і змінюється людська свідомість. Дуже часто коучі і тренери говорять нам: треба вийти із зони комфорту, щоб ми почали інакше мислити.

Зараз все людство взяли і викинули із зони комфорту.

Єдине, що мене насторожує – що після завершення карантину деякі країни можуть захотіти почати зводити рахунки. Власне, це те, що вже зараз намагається робити адміністрація Трампа з Китаєм, виставляючи певні рахунки.

Це може призвести до дуже потужних геополітичних загострень, а мені хочеться, щоб ми якомога швидше перейшли до етапу зростання, розвитку і трансформації в той золотий вік, про який ви сказали.

– Дякую, пане Олексію. Час покаже – банальна фраза. Але іншого, окрім часу, у нас зараз немає.