Лютий в Україні розпочнеться з відлиг: прогноз погоди від ObozTV

Початок лютого в Україні обіцяє бути по-весняному теплим. У західних, східних і південних областях – з дощами і мокрим снігом.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 1 лютого.

На заході переважатиме хмарна і дощова погода. Температура повітря вдень +6, вночі -1 градус.

Північним регіонам прогнозують мінливу хмарність, здебільшого без опадів. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -1.

На сході небо затягне хмарами. Подекуди пройдуть снігопади, у Дніпрі – дощ. Максимум денної температури +3 градуси, вночі на термометрах -1.

На півдні та в Криму також буде похмуро, майже в усіх областях очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вдень +5, вночі +1 градус.

У центральній Україні мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Повітря протягом дня прогріється до +2 градусів, уночі термометри покажуть 0.

У Києві 1 лютого сонячно та сухо. Денний максимум +4, нічний мінімум 0 градусів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що синоптики змінили прогноз погоди на лютий 2020 року – скидається на те, що справжньої зими цього року так і не буде.

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