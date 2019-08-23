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Які вулиці перекриють на День Незалежності України: репортаж

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Під час святкування Дня Державного Прапору України 23 серпня та Дня Незалежності України 24 серпня у Києві буде обмежено рух транспорту.

Обмеження діятимуть у місцях підготовки а проведення військових заходів. Деально про це розповів репортер OBOZREVATEL Юрій Пугач.

Він зазначив, що у Києві 23 та 24 серпня перекриють низку вулиць, так сьогодні з сьомої ранку обмеження діють на вулиці Хрещатик, тут відзначають святкування Дня Державного Прапора України. Перекритим є і Русанівський бульвар, оскільки там відбудеться забіг у вишиванках.

Кореспондент також зазначив, що із 17 години 23 серпня і до завершення заходів із святкування Дня незалежності рух буде обмежений Великою Житомирською, Михайлівською, Костьольною, Трьохсвятительською, Володимирським узвозом, а також вулицями Михайла Грушевського, Героїв Крут, Михайла Городецького та алеєю Героїв Небесної Сотні.

Пугач також наголосив, що передбачена заборона на паркування поблизу місць проведення урочистих заходів.

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