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8 листопада • оновлено в 17:16
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Які сюрпризи принесе погода на вихідні: прогноз на 9 листопада від ObozTV

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Похолодання знову відступило – попереду на Україну чекають теплі та переважно сонячні вихідні.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 9 листопада.

На заході небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +17, вночі +6 градусів.

На півночі мінлива хмарність. Дощ очікується лише у Чернігові. Денний максимум +15 градусів, нічний мінімум +7.

На сході сонячно та сухо. Максимум денної температури +19 градусів, уночі на термометрах +8.

Які сюрпризи принесе погода на вихідні: прогноз на 9 листопада від ObozTV

Півдню та Криму обіцяють погожий день. Температура повітря вдень +23, вночі +13 градусів.

У центральних областях ясно та сухо. Вдень повітря прогріється до +19 градусів, уночі термометри покажуть +9.

У Києві хмаритиме, але опадів не прогнозують. Денний максимум +14 градусів, нічний мінімум +10.

Раніше OBOZREVATEL писав, що аномальне "бабине літо" в Україні може змінитися різким похолоданням. Як попередив старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Владислав Тимофєєв, протягом найближчого місяця можливі різкі коливання погодних умов з пониженням температури і опадами.

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Прогноз погоди Ефіри Oboz TV Погода ObozTV
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