Які психологічні експерименти ставить над глядачами українське телебачення

Українські телеканали, при складанні програмної сітки мовлення, не зважають на те, які програми стоять поруч.

Часто емоційний стан одної програми, не просто не переходить в іншу, не дає можливість вийти із стану співчуття драми або трагедії, а, як контрастний душ, міняє настрій на діаметрально протилежний. Так, після заяви президента України Володимира Зеленського про катастрофу українського літака в Ірані і загибель людей, телеканал 1+1 ставить, без попереджень і переходів, навіть технічного характеру (реклами, анонсів або промо) гумористичну програму "Вечірній квартал".

Не відстає і СТБ, в ефірі якого, після програми, яку присвятили вбивству малолітньої, без будь-якого виводу глядачів із стану співчуття трагедії, переключають на яскраве шоу Тіни Кароль.

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