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12 вересня • оновлено в 20:42
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Які кроки потрібно зробити, щоб завершити війну: генерал ЗСУ

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Генерал-лейтенант запасу ЗСУ Ігор Романенко дав прогнози стосовно того, як у найближчому майбутньому зміниться ситуація на Донбасі.

Він заявив, що в українських реаліях потрібно зробити зусилля, щоб зупинити ведення бойових дій. Наступним кроком має бути обмін полоненими та виконання Мінських домовленостей. Для виконання Мінських домовленостей генерал пропонує переглянути їх після п'яти років існування, пройтись по ним та намагатись виконати їх в інтересах України. Принциповим питанням для Романенка є те, що прописане там є на базі українського законодавства. Потрібно просунитись у цьому питанні вперед та закінчити війну.

При цьому, за словами Романенка, не обов'язково говорити про завершення війни юридично. Він нагадав, що війна між РФ, як правонаступницею СРСР, та Японією юридично досі не завершена.

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Ігор Романенко
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