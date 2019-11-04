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4 листопада • оновлено в 17:08
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Які факти про українських козаків ви знаєте?

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Українське козацтво надзвичайно цікаве та важливе явище в історії як країни так і світу.

Тому ми вирішили поставити це питання в народ. Кияни не досить багато знають про українське козацтво, але найбільш відомий для них - Запорізька Січ, як головна та найважливіша згадка про козаків. Також значна кількість респондентів відзначила, що прославилися козаки своєю силою, незалежністю та боротьбою за незалежність, деякі люди вважають, що їм властива містичність.

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