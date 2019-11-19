Як Зураб Аласанія боротиметься з регіональними студіями НСТУ і чому це правильно

Творчі групи "Ранок" філій Суспільного написали відкритого листа до голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураба Аласанії та членів правління Миколи Чернотицького, Інни Гребенюк, Родіона Никоненка, Ярослава Лодигіна, Дмитра Хоркінка, наглядової ради НСТУ та редакції порталу "Детектор медіа" із закликом до прямого діалогу задля пошуку компромісу щодо можливого закриття ранкових передач.

Представники Волинської, Львівської, Закарпатської, Запорізької, Черкаської, Чернігівської, Миколаївської, Івано-Франківської, Львівської філій та "UA: Донбас" зазначають, що дізналися про закриття ранкових програм із опублікованої на сайті "Детектор медіа" новини від 11 жовтня.

Юлія Крапівіна передивилась ранкові "шоу" деяких студій. І хоча в НСТУ зазначили, що про повне закриття програми ранкового мовлення взагалі не йдеться, насправді деякі з них варті того, аби після повного закриття дві години ефірного часу, які займають ці програми, варто поставити на карантин.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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