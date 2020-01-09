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9 січня • оновлено в 13:21
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Як зняти квартиру в Києві з невисокою зарплатою: поради експерта з нерухомості

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Експерт з питань нерухомості Володимир Романов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував статистику щодо здорожчання нерухомості у Києві на 1,2 %, розповів про тренди та динаміку ринку нерухомості в Києві та Україні. Експерт також прокоментував ціни на оренду житла в столиці України.

"За 6 тисяч гривень в Києві можна зняти однокімнатну квартиру. Але у хрущовці. Це буде гостинка у радянському стилі. така собі подорож у часі", - заявив експерт.

Він також дав прогноз щодо розвитку подій на ринку нерухомості та дав поради, як людям із невисокими зарплатами знімати житло.

"Можна знімати житло, наприклад три-чотирикімнатну, двома-трьома родинами. Можна дати власнику квартири оплату за рік оренди наперед, таким чином вибиваючи собі додаткову знижку на оренду. Це реальні випадки, які працюють", - зазначив Романов.

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Володимир Романов
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