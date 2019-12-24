Як зміниться ціна на продукти через потепління: коментар аграрія

Завідувач відділу розсадництва ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА НААН УКРАЇНИ Віктор Соболь у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо аномально теплої температури у грудні та вплив погоди на врожай 2020 року.

"Ми йдемо до того, щоб певною мірою керувати процесом вирощування культур. Ми можемо контролювати режим зволоження і оптимальний режим живлення рослин. Нестачу вологи ми можемо регулювати. За останні 10 років в межах 50 тис. гектарів плодових насаджень передбачали створення системи зрошення", - заявив експерт.

Він додав, що найближчим часом можна очікувати зміну цін на продукти харчування, на такі як, наприклад, картопля.

"Цибуля подорожчала через те, що ринок дуже неконтрольований. Що сьогодні користується попитом, то на те і зростає ціна. А потім у нас починається перевиробництво, і ціна знижується", - зазначив Соболь.

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