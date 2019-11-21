Як зміниться політика нового уряду Канади щодо України: коментар експерта

Експерт-міжнародник Володимир Воля у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про призначення нового уряду у Канаді та які наслідки це матиме для України. Христя Фріланд, яка має українське коріння та завжди була дружньою до України, стала заступником прем'єр-міністра Канади.

"Я думаю, що новий керівник МЗС Канади виконуватиме доручення прем'єр-міністра. Так, деякі посади в уряді змінились, частково уряд оновлений, але ключові позиції залишилися за тими людьми, які формували дружню позитивну атмосферу у відносинах з Україною та у співпраці з Україною. Це, по-перше, прем'єр міністр Джастін Трюдо, а, по-друге, це те що Христя Фріланд посіла більш високу позицію", - заявив Воля.

За його словами політика канадського уряду щодо України не змінитися. Канада і надалі надаватиме допомогу Україні, додав він.

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