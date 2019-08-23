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Як змінилася Україна за 28 років: депутат шести скликань

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Народний депутат України шести скликань Ярослав Кендзьор привітав українців із Днем прапора та розповів про свої враження від того, як змінилась Україна за останні 28 років.

Він зазначив, що Україна, безсумнівно, змінилася, хоча на думку Кендзьора, вона могла змінитися значно серйозніше та значно ґрунтовніше. За його словами у цьому контексті можуть бути різні думки та міркування, але якщо детальніше підходити до цього питання, то експерт радить занурюватися глибше у минуле, хоча би меж минулого століття.

І тоді, на думку Кендзьора, можна побачити, що ті держави, які були з Україною в однакових або навіть у гірших умовах після розпаду Радянського Союзу, сьогодні мають значно кращі показники.

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Ярослав Кендзьор
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