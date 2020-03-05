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5 березня • оновлено в 17:27
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Як Зеленський тис руку Порошенку: автор скандального фото

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Фотокореспондент Ян Доброносов у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE".

Він прокоментував фотографію рукостискання між Порошенком та Зеленським, яку він зробив у Верховній Раді.

"Цей кадр був знятий не одразу, було рукостискання між Порошенком та Зеленським, коли підійшов Порошенко та поиснув руку Зеленському. Я це побачив, але саме це рукостискання я не зняв. Потім Порошенко відвів Зеленського вбік, а я чекав того моменту поки вони договорять, щоб відбулось рукостискання. У мене не було відуття якоїсь напруги, що хтось когось боїться, нормально вони спілкувались, але у мене було відчуття, що вони погодились щодо того, про що вони говорили", - зазначив фотокореспондент.

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