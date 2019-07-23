Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

"Як зберегти і примножити гроші": експерт з нерухомості дав пораду

91 Читати матеріал російською

Експерт з питань нерухомості Володимир Романов вважає покупку житла найкращим способом інвестицій для українців.

"Я б рекомендував зберігати гроші в нерухомості, в квадратних метрах. Але потрібно бути обережним, в деяких випадках переплатити за послуги фахівця, щоб він дав кваліфіковану консультацію, правильно направив гроші на інвестицію, тому що є недобросовісні забудовники, які не добудовують", – зазначив Романов.

"Моя рекомендація – якщо хочете зберегти гроші, на сьогоднішній день краще нерухомості поки немає. Якщо зберегти і примножити – тоді це первинка. Це інвестиція в будинки, що будуються. Якщо ж повністю себе убезпечити від будь-яких ризиків і, як деякі розглядають, одразу здати житло в оренду, тоді це може бути і вторинка одразу з ремонтом. Купили, здали в оренду і отримуєте прибуток", – додав експерт.

Подробиці дивіться в Підсумках дня на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Підсумки
Особа
Володимир Романов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини