"Як зберегти і примножити гроші": експерт з нерухомості дав пораду

Експерт з питань нерухомості Володимир Романов вважає покупку житла найкращим способом інвестицій для українців.

"Я б рекомендував зберігати гроші в нерухомості, в квадратних метрах. Але потрібно бути обережним, в деяких випадках переплатити за послуги фахівця, щоб він дав кваліфіковану консультацію, правильно направив гроші на інвестицію, тому що є недобросовісні забудовники, які не добудовують", – зазначив Романов.

"Моя рекомендація – якщо хочете зберегти гроші, на сьогоднішній день краще нерухомості поки немає. Якщо зберегти і примножити – тоді це первинка. Це інвестиція в будинки, що будуються. Якщо ж повністю себе убезпечити від будь-яких ризиків і, як деякі розглядають, одразу здати житло в оренду, тоді це може бути і вторинка одразу з ремонтом. Купили, здали в оренду і отримуєте прибуток", – додав експерт.

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