Як заробляти на ілюзіях: відомий ілюзіоніст

Відомий ілюзіоніст Роман Бондарчук розповів, що кожен, хто хоче навчитись цьому мистецтву, може стати ілюзіоністом.

Хоча це не простий процес, додав він, оскільки вчитися доведеться протягом усього життя. Маестро заявив, що ніякої магії у його мистецтві немає, окрім тої магії, яка виникає у глядача всередині. Магією він назвав емоції, які переживає глядач його вистави, спостерігаючи за діями ілюзіоніста. Він додав, що мистецтву ілюзіоніста можна навчатись професійно. Сам маестро закінчив естрадно-циркове училище і навчався у викладачів-ілюзіоністів там.

Роман Бондарчук продемонстрував декілька трюків у прямому ефірі програми.

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