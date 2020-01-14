Як заробити на держслужбі: розкриті космічні зарплати в міністерстві культури молоді та спорту

Місячну зарплату у сотні тисяч гривень отримали заступники міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського у грудні.

Таку інформацію оприлюднила вчора, 13 січня, служба інформації Національної спілки журналістів України. Так, за даними НСЖУ, фактично всі заступники міністра Бородянського, які до цього працювали у комерційних структурах, отримали набагато більшу заробітну плату на посадах у міністерстві, ніж вони отримували до того. Іноді, як у випадку із Володимиром Шуміліним, таке "зростання" місячної "зарплати", по відношенню до середньомісячної зарплати за минулий рік, на попередньому місці роботи, склало 8,5 рази.

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