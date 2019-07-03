Як запобігти ризику інсульту: лікар дав пораду

Лікар-невролог, кандидат медичних наук, заслужений лікар України Юрій Фломін застеріг, що сьогодні інсульт загрожує кожному третьому дорослому українцеві, що є приводом серйозно замислитися на цю тему.

За його словами, сьогодні лікарі можуть точно визначити ризик інсульту у кожної людини, ймовірність того, чи станеться інсульт у людини впродовж найближчих 10 років. І якщо ця ймовірність висока, наприклад, більше 10%, то можуть визначитись, що потрібно зробити, щоб її зменшити.

Він наголосив, що можливості профілактики великі. Профілактика складається з змін в образі життя і лікування медичних захворювань. Так, якщо людина займається фізичною активністю менше 3 годин у тиждень – це збільшує ризик інсульту. Крім того, на вірогідність інсульту впливають куріння, надмірна вага та нездорове харчування.

Серед основних захворювань, які вимагають уваги фахівців – підвищений тиск (головний фактор ризику інсульту – тиск вище 140/90), високий холестерин, цукровий діабет, хвороби серця, такі як миготлива аритмія.

Він наголосив, що за наявності таких ознак чи проблем варто зробити все можливе і неможливе, щоб протягом тижня звернутися до відповідного фахівця і обговорити з ним питання, який ризик інсульту і як йому запобігти .

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