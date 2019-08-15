Як з поганого татуювання зробити відмінне шоу: майстер клас для українського телебачення

У шоу "Людина зі Шрамом", що виходить на "Новому" каналі, багато говорять про що завгодно, але не про те, що заявлено головною темою: як приховати шрами під тату.

Так, у третьому випуску "Новий" демонструє, як проходили кастинги на участь у проекті. Разом з командою тату-майстрів ведуча Валерія Крук вислуховує історії претендентів та вирішує, хто з них найбільше потребує допомоги. Тут тобі і історії про травми, про аварії, про опіки або невдалі операції. Про душевні шрами, про необхідність міняти стиль одягу, соціальну реабілітацію.

Про що завгодно, тільки не про татуювання,

Юлія Крапівіна подивилась, які програми роблять на американському телебаченні і з'ясувала, що тема татуювання не тільки популярна, як елемент сучасної культури, але й може слугувати чудовим матеріалом для створення яскравих ТВ-шоу. І аби заощадити час глядачів і телепродюсерів, дала коротенький майстер-клас.

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