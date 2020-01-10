Як врятуватись від імпотенції: вчені розкрили таємницю
Нове дослідження вчених показало, що чищення зубів може вплинути на еректильну дисфункцію у чоловіків.
Вчені заявили, що відсутність гігієни рота в рази збільшує ризик імпотенції, повідомляє видання The Sun.
Медики визначили, що якщо чоловіки не чистять зуби двічі на день, то вони майже в три рази частіше стикаються з проблемами сексуального характеру. Хвороби ясен, які викликаються поганою гігієною порожнини рота, збільшують імовірність пошкоджень кровоносних судин, що постачають кров'ю статевий член.
У дослідженні взяли участь більше 200 тисяч чоловіків. Дані показали, що погана гігієна порожнини рота негативно впливає на потенцію чоловіків і може мати інші неприємні наслідки для здоров'я.
Вчені встановили, що чоловіки з хворобами ясен майже в три рази частіше не могли досягти ерекції під час занять сексом.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лікарі назвали ідеальний час для сексу.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".