Як впоратися з таким високим деревом?
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Історично професія лісоруба виникла у зв'язку зі зростанням потреби в дереві як будматеріалі, коли почали розвиватися гірнича справа і обробка металів.
Як впоратися з таким високим деревом?
Скріншот із відео
Як впоратися з таким високим деревом?
Скріншот із відео
В цьому відео ми побачимо, яким чином за допомогою бензопил та спеціального спорядження справжні майстри своєї справи валять велетня висотою понад 50 метрів.
Як впоратися з таким високим деревом?
Скріншот із відео
Як впоратися з таким високим деревом?
Скріншот із відео
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