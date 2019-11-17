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18 листопада • оновлено в 00:31
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Як впоратися з таким високим деревом?

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Історично професія лісоруба виникла у зв'язку зі зростанням потреби в дереві як будматеріалі, коли почали розвиватися гірнича справа і обробка металів.

Як впоратися з таким високим деревом?

Як впоратися з таким високим деревом?

Скріншот із відео

Як впоратися з таким високим деревом?

Як впоратися з таким високим деревом?

Скріншот із відео

В цьому відео ми побачимо, яким чином за допомогою бензопил та спеціального спорядження справжні майстри своєї справи валять велетня висотою понад 50 метрів.

Як впоратися з таким високим деревом?

Як впоратися з таким високим деревом?

Скріншот із відео

Як впоратися з таким високим деревом?

Як впоратися з таким високим деревом?

Скріншот із відео

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