Як вплине закон про землю на українських фермерів: коментарі економіста

Доктор соціальної економіки Зиновій Свереда у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував прийняття закону щодо ринку землі в Україні у першому читанні.

"Давайте проаналізуємо, чому відбулася земельна реформа. Це допоможе нам зрозуміти наслідки цього закону. Коли були розформовані колгоспи, селянам, які працювали в колгоспах, давали землю, так утворилися паї. Крім того, згідно конституційного права кожен громадянин може мати до двох гектарів своєї землі. А тепер собі уявімо, ви, наприклад, маєте 4 гектари землі. І 2 гектари ви заставляєте у банку, щоб провадити сільськогосподарську діяльність, отримуєте від банку, наприклад, 5 тисяч доларів. Що ви зробите за 5 тисяч на 4 гектарах? Можна виорати та засіяти. А якщо не вродить? Це означає, що з мораторієм або без нього прості селяни будуть виштовхнуті з ринку землі", - заявив Свереда.

Він також дав кілька коментарів стосовно того, яким чином можна було би змінити цю ситуацію в кращий бік для українських селян та фермерів.

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