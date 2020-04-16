Як вимірюють температуру на в'їзді до Києва

Відео 16:07, 16.04.2020 Оновлено: 16:23, 16.04.2020

Відсьогодні водіям та пасажирам автотранспорту на в’їздах до Києва обов’язково вимірюватимуть температуру. Про це раніше повідомили у Київській міській держадміністрації.

Скринінг будуть проводити у водіїв та пасажирів автобусів, мікроавтобусів, вантажних та вантажопасажирських автомобілів, а також легкових авто, які перевозять більш ніж трьох осіб включно із водієм.

Автівки пускатимуть через спеціальні контрольно-пропускні пункти. Наш В*ячеслва Буткалюк проїхався столицею і побував на таких КПП

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