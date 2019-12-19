Як відбуватиметься земельна реформа в Криму та на Донбасі: економіст

Заступник директора центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Він прокоментував новини щодо початку відкриття ринку землі на окупованих українських територіях.

"Я думаю, що якщо ми домовимось про те, як цей процес відбуватиметься на неокупованих територіях, то тоді буде зрозуміло, яку модель ми будемо запроваджувати на цих землях після деокупації. І звичайно є питання, якщо це будуть якісь землі, які були націоналізовані окупантами, то вони мають бути повернені державі Україна. Це питання є дуже актуальним", - заявив Яблуновський

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся