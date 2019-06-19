Як вести подальші переговори з Росією: екс-СБУшник розкрив суть питання

Як вести подальші переговори з Росією: екс-СБУшник розкрив суть питання262Читати матеріал російською
Експерт з питань безпеки Роман Матковський, колишній глава департаменту захисту національної державності СБУ, порадив не йти на поступки в стратегічних питаннях щодо Донбасу.
Зокрема, це стосується повернення анексованого Криму.
"Для чого Путін зайшов на Донбас? Щоб таким чином отримати козирну карту щодо відсторонення України від питання Криму. Цього робити в жодному разі не можна. Тобто стратегічні напрямки треба залишити: Крим, повернення контролю над окупованими територіями з кордонами з РФ, а не між Л/ДНР", – зазначив експерт.
У плані поступок він запропонував зробити своєрідні "гуманітарні коридори", пов'язані не з торгівлею, а, наприклад, з пенсійним та медичним забезпеченням населення.
Детальніше про те, як вести подальші переговори з Росією, і хто має бути головним "переговірником" – обговорюємо в цьому випуску Студії Obozrevatel.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".