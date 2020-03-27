Як Великобританія рятується від коронавірусу: розповідь очевидця

Українець Віталій Баєв, який проживає в Лондоні, в ефірі ObozTV розповів, яких заходів вживає Великобританія в рамках карантину через коронавірус.

"На сьогодні обмежувальні заходи досить жорсткі. Після звернення до нації прем'єр-міністра, заборонено збиратися більш ніж двом особам на вулиці, якщо це не члени однієї сім'ї або не живуть в одному приміщенні. Закрито майже всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек. Щоправда, вчора було невелике послаблення – були відкриті невеликі продуктові магазини", – розповів Баєв.

За його словами, поліція має право розганяти збори, а також має право штрафувати людей, які збираються на вулиці або виходять з іншою метою, ніж купівля продуктів і ліків.

При цьому британцям дозволено виходити один раз на день у парки для занять спортом.

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