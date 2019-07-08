Як вдома, а то і краще

Це — найстаріший пологовий будинок Києва. За 101 рік його існування тут народилося більше 200 тисяч дітей. Кілька місяців тому міська влада розпочала капітальний ремонт закладу. Відтак, її представники провели інспекцію, аби особисто переконатися, що для новонароджених та їх батьків створюються найкращі умови.

"47 млн грн було вкладено в ремонт, в утеплення будівлі. Набагато більша сума – це обладнання. Тому що це найсучасніше обладнання. Як представники казали, кращого у світі немає. Це останні моделі, які дають можливості і рятувати дітей, і надавати сервіс жінкам, — говорить київський міський голова Віталій Кличко. — Ми подивилися всю будівлю і можу сказати, що ми пишаємося такими об'єктами, що відкриваються в нашому місті".

Тут оновили системи вентиляції, опалення, водопостачання, та електроенергії. Також майже завершили утеплення всіх будівель пологового будинку.

"Для нас, для міської влади, надзвичайно важливо створити умови такі, щоб кожна мама, кожна жінка відчувала себе захищеною, потрібною, отримувала кваліфіковану допомогу і хотіла повернутися знову і знову народжувати дітей", — зазначив директор КП "Інженерний центр" Михайло Терентьєв.

Особливу увагу тут приділяють веденню вагітності із ускладненнями і наданню допомоги передчасно народженим малюкам. Для цього, закупили ліжка-трансформери, апарати УЗД, відкриті реанімаційні системи, обладнання для проведення фототерапії

"Забезпечені повним обладнанням в повному обсязі. Для надання меддопомоги, для лікування тих дітей, які народжуються з порушеним станом здоров‘я", — сказала головний лікар Наталія Гончарук.

Прикладом, Євгенія вагітна вдруге. На збереженні буде перебувати у лікарні 2 місяці. Однак, запевняє, що почуває себе комфортно, забезпечена усіма умовами і навіть має змогу жити разом с чоловіком і працювати у палаті.

Наразі у всіх пологових будинках столиці проводяться ремонтні роботи, запевняє міський голова. Адже головна задача - найкращий медичний сервіс і щасливі очі майбутніх матусь.

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