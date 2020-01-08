Як увійти в робочий ритм після свят: поради психологині

Психологиня Марія Ракетська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона дала поради, як легше та комфортніше увійти у робочий ритм після новорічних та різдвяних свят.

"Ті плани та ті побажання, які ми відкладали на кінець минулого року, їх варто зараз пригадати і почати ними жити. Хотілося, щоби цей рік, який так почався, щоб він нагадав кожному про те глобальне, що ми маємо в житті зробити", - зазначила Ракетська.

Вона також прокоментувала, як українцям жити із тим, що в країні йде війна.

"Про війну важливо та потрібно пам'ятати. Дійсно, суспільство розділилося у цьому питанні, і хтось пам'ятає про війну, а хтось намагається забути про неї. Салюти, на мою думку, мають бути, оскільки людям свята просто необхідні", - заявила психологиня.

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