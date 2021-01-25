Як українці привітали президента Зеленського з днем народження

Obozrevatel Відео 15:09, 25.01.2021 Оновлено: 16:04, 25.01.2021

Володимиру Зеленському сьогодні виповнюється 43 роки. Ми попросили українців привітати президента з днем народженням і побажати йому щось від себе. Люди в нас добрі, поганого не бажали.

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