Як українське законодавство захищає всиновлених дітей: експертка

Експертка ГС "Українська мережа за права дитини" Світлана Клочко прокоментувала, хто та як може усиновити дитину в Україні.

"Дитина, це та ж сама людина, яка має свої права, про які ми дуже часто забуваємо. Вона має свої потреби, про які потрібно піклуватись", - заявила експертка.

За її словами, в Україні дуже мало уваги приділяється питанню захисту дітей. Всі ми родом з дитинства і якщо дитина не зростає у люблячій родині, то дитина виходить у світ абсолютно не соціалізована. Інтернат не вчить, як дитині почуватись та будувати свою власну родину. В інтернатах дитина не вчиться любити. Коли така дитина стає дорослою і народжує власну дитину, вона не знає як зробити свою дитину щасливою.

Експертка також прокоментувала сам процес всиновлення згідно до діючого законодавства України.

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