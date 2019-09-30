Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 19:16
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Як українське законодавство захищає всиновлених дітей: експертка

122 Читати матеріал російською

Експертка ГС "Українська мережа за права дитини" Світлана Клочко прокоментувала, хто та як може усиновити дитину в Україні.

"Дитина, це та ж сама людина, яка має свої права, про які ми дуже часто забуваємо. Вона має свої потреби, про які потрібно піклуватись", - заявила експертка.

За її словами, в Україні дуже мало уваги приділяється питанню захисту дітей. Всі ми родом з дитинства і якщо дитина не зростає у люблячій родині, то дитина виходить у світ абсолютно не соціалізована. Інтернат не вчить, як дитині почуватись та будувати свою власну родину. В інтернатах дитина не вчиться любити. Коли така дитина стає дорослою і народжує власну дитину, вона не знає як зробити свою дитину щасливою.

Експертка також прокоментувала сам процес всиновлення згідно до діючого законодавства України.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Світлана Клочко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини