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9 жовтня • оновлено в 18:42
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Як українське ТБ робить з держслужбовців зірок шоу-бізнесу за сумнівні таланти

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Українське телебачення, останнім часом, цілком справедливо, називають взірцевим прикладом того, які працює кумівство. Проте, бувають і виключення. На жаль, не з кращими прикладами.

Так "Х-фактор" (СТБ) мають терміново перейменувати в програму "Протягни на шоу друга, знайомого або колегу", бо кількість нових учасників, які знайомі із хоча б одним членом зіркового журі, стає вже вкрай відвертою, аби говорити про чесність відбору конкурсантів.

Проте, "Х-фактор" доводить, що не тільки цим може дивувати глядачів. Учасниця шоу, яка зазначала в анкетах, що не володіє вокалом, викликала захоплення у журі. І, здається, що таке захоплення, яке ще називають об'єктивацією, виникло не через її спів, а через її форми.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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