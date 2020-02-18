Як українська влада мала би реагувати на обстріли: Роман Безсмертний

Експредставник України у Тристоронній контактній групі у Мінську Роман Безсмертний у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував загострення ситуації на Донбасі та обстріли позицій ЗСУ російськими окупаційними військами.

"Такі події не просто впливають, вони іноді навіть руйнують процес, пов'язаний з перемовинами. Особливо такі складні перемовини як мінський або нормандський процес. Очевидно, що в подальшому все буде залежати від того, як сторони зреагують на те, що сталося, а ті дії і ті коментарі, які я почув з українського боку - це так би мовити "жертовні речі", які послаблюють переговорну позицію української сторони, які негативно впливають на стан армії. Важливо зрозуміти, чому це сталося сьогодні і чому сталося саме в Золотому", - заявив Безсмертний.

З його точки зору, українській владі потрібно було негайно ініціювати та скликати мінський процес та зустріч у нормандському форматі. перекривати всі переходи та давати максимально серйозну відсіч на обстріли.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram