Як Україна планує повертати своїх громадян з Китаю: речник МОЗ України

В.о.директора ДУ "ЦГЗ МОЗ України" Ігор Кузін у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, коли відбудеться рейс щодо евакуації українських громадян з Китаю, де панує епідемія коронавірусу.

"Для того, щоб забезпечити такий рейс, ми маємо бути готові. Наша готовність має складатися з двох частин: це безпека та комфорт. Ми маємо забезпечити комфортні умови перебування тих, кого ми повертаємо, адже протягом двох тижнів вони перебуватимуть в обсервації у спеціальних місцях. Місце проведення обсервації має відповідати певним санітарно-гігієнічним вимогам, має бути забезпечене одноосібне перебування у кімнаті, кейтеринг, також обов'язково потрібно унеможливити потрапляння сторонніх осіб у місце обсервації", - заявив Кузін.

Він зазначив, що влада розглядає декілька варіантів для обсервації. За його словами 53 українських громадянина вже дали згоду повернутися на умовах обсервації, які запропонувала Україна.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!