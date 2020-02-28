Як Україна готується до коронавірусу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков показав, як виглядає санітарний вертоліт Мі-8, на якому будуть перевозити потенційних хворих коронавірусом COVID-2019.

Вертоліт поступив на цілодобове чергування до Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляється на сайті МВС.

Він обладнаний ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою і спеціальним модулем, в якому фіксується капсула під час польоту.

"Ці люди працювали під час епідемії Ебола – виконували роботи з евакуації хворих і проводили рятувальні операції. За один рейс вертоліт може взяти 4-6 хворих. Евакуація на ньому можлива на відстань 1,2 тисячі кілометрів, тобто по всій території нашої країни", – зазначив Арсен Аваков.

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