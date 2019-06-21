ГоловнаНовини
МоваЯзык
МедОбозГоловна

Як убезпечити дітей від маніяків на вулиці: експерт дала важливі поради батькам

331Читати матеріал російською

Експерт із безпеки дітей Олена Лізвінська – про те, як уникнути небезпечних ситуацій на вулиці.

Обговорюємо жорстоке вбивство 11-річної Даші Лук'яненко в Одеській області, яке пролунало на всю Україну.

"Сусіди чули крики дитини. Це мене вражає найбільше. Я дуже зла з цього приводу. Ніхто нічого не робив. Свідки казали, що вони чули крики дитини, але не надали цьому значення. Розумієте? Цілковитий ігнор людей, які могли щось зробити або втрутитися і врятувати життя дитині. Вони просто проігнорували ці крики. Але це ж ненормально, що дитина кричить посеред білого дня", – обурюється Лізвінська байдужістю дорослих людей.

Що потрібно знати батькам і яким навичкам навчати дитину? Дивіться докладніше в цьому випуску Студії Obozrevatel.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Олена Лизвинська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини