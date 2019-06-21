Як убезпечити дітей від маніяків на вулиці: експерт дала важливі поради батькам

Експерт із безпеки дітей Олена Лізвінська – про те, як уникнути небезпечних ситуацій на вулиці.

Обговорюємо жорстоке вбивство 11-річної Даші Лук'яненко в Одеській області, яке пролунало на всю Україну.

"Сусіди чули крики дитини. Це мене вражає найбільше. Я дуже зла з цього приводу. Ніхто нічого не робив. Свідки казали, що вони чули крики дитини, але не надали цьому значення. Розумієте? Цілковитий ігнор людей, які могли щось зробити або втрутитися і врятувати життя дитині. Вони просто проігнорували ці крики. Але це ж ненормально, що дитина кричить посеред білого дня", – обурюється Лізвінська байдужістю дорослих людей.

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