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25 грудня • оновлено в 15:14
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Як святкують Різдво в різних регіонах України: історія свята

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Кандидат історичних наук, етнологиня Наталя Громова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим і Дениса Похили.

Вона прокоментувала традиції та історію святкування Різдва Христового в різних регіонах України.

"Проблема, з моєї точки зору, базується в неможливості домовитися. У 1918 році радянська влада перейшла на григоріанкій календар і одночасно відокремила церкву від держави. І ще це неможливість домовитися між католиками і православними. Ще в 1582 році, коли був введений григоріанський календар було зрозуміло, що юліанський календар застарілий, що кожні 128 років приходить нова доба, і що його необхідно замінити", - розповіла Громова.

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