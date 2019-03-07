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Як створити свою власну церкву: інструкція із застосування

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У 1530 - папа римський Климент VII відмовив англійському королю Генріху VIII в праві на розлучення, що підштовхнуло короля до створення англіканської церкви.

Генріх VIII найбільше відомий своїм прямим участю в Англійській Реформації, що зробило Англію в більшості своїй протестантській нацією;

Розлучення Генріха VIII з його першою дружиною, Катериною Арагонською, спричинив за собою відлучення 11 липня 1533 року короля від католицької церкви і ряд церковних реформ в Англії, коли англіканська церква відокремилася від римської католицької.

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