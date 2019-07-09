Як стати чарівною і привабливою ''молодою вовчицею'': Винник дав пораду

Український артист Олег Винник, який раніше підтримав партію співака Михайла Поплавського, зробив відверте зізнання про жінок.

Він прикрасив обкладинку жіночого журналу "Наталі", знявся в романтичній фотосесії та розповів про якості, які йому подобаються у представницях протилежної статі, передає РБК.

"Цінувати саму себе, поважати і любити. Це важливо – не бути самозакоханою, а любити себе як жінку. Чоловіка це притягує", – розповів Винник.

Він також згадав, як починав свій перший європейський тур із Вільнюса, який пройшов успішно, але було непросто.

"Доводилося давати по три концерти поспіль, кожен день переїзди. Тріумфом стала Прага. Я не люблю це слово, але мене реально "розірвало". Там було десь відсотків 80 українців. Люди з прапорами в залі на 2 тисячі осіб співали, танцювали, кричали. Це було так круто, а я був дійсно щасливий", – розповів Винник журналістам.

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