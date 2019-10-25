Як смог впливає на внутрішні органи людини: коментар лікаря

Лікар-пульмонолог Вікторія Ялтонська у прямому етері ObozTV прокоментувала, як смог впливає на внутрішні органи людини.

"Якщо ми візьмемо ситуацію за останні два тижні, то я продзвонила більше десяти своїх колег, і зараз немає збільшення кількості звернень через смог. Наші люди вже звикли до того рівня забруднення, тому немає зросту звернень. Проте, варто зазначити, що наші пацієнти з хронічними захворюваннями легенів, вони більш грамотні, більш освічені, і вони знають, що потрібно робити, якщо приходить вірусна інфекція і якщо збільшується концентрація алергенів у повітрі", - заявила Ялтонська.

Лікар порекомендувала, як захистити своє здоров'я у ситуації, коли у повітрі збільшується кількість шкідливих речовин.

"Я би сказала так - не треба над імунітетом чогось специфічного придумувати. Треба надати можливість своєму організму нормально функціонувати. Тут важливо не періодично задумуватись над здоров'ям свого організму, а систематично ним займатись. Ну і звісно, якщо виникає підвищена концентрація шкідливих речовин у повітрі, то потрібно уникати їх. Цілеспрямовано уникати, тобто не бігати вранці по парку, на велосипеді вздовж траси не їхати на роботу і т.п.", - зазначила лікар.

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