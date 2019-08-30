Як ''Слуги народу'' працюватимуть зі ЗМІ: подробиці стратегії

Партія "Слуга народу" розробила спеціальну стратегію спілкування своїх депутатів із представниками ЗМІ.

Про це повідомив theБабель із посиланням на одного з керівників фракції, а також підтвердили джерела видання LB.ua.

За словами джерела, в партії обрали трьох спікерів (Дмитро Разумков, Олександр Корнієнко і Давид Арахамія), які можуть говорити, що вважатимуть за потрібне.

Крім того, була створена група з 50 депутатів, які можуть ходити по ефірах.

"Для них у щоденному режимі готують тези для коментування. Цим займається група, куди входить Корнієнко, Микита Потураєв, технолог Денис Семенов і нардеп Євгенія Кравчук.

З боку Офісу президента туди входить Кирило Тимошенко, – це потрібно для того, щоб позиція фракції збігалася з позицією офісу президента, тому що багато речей робляться з коліс", – пояснило джерело.

Він додав, що більше половини депутатів фракції "не горять бажанням спілкуватися з журналістами" через незручні запитання.

"Для них це спілкування почалося в Трускавці з "іспитів про статті Конституції" і питаннями про весільного фотографа, але готові спілкуватися з журналістами, якщо вони відносяться коректно", – зазначив співрозмовник.

Микита Потураєв підтвердив LB.ua, що входить у групу, яка консультує депутатів щодо спілкування зі ЗМІ. Але, за його словами, спілкуватися депутатам із журналістами ніхто не забороняв.

Як писав OBOZREVATEL, депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко сперся на Конституцію України під час першого засідання Верховної Ради 9-го скликання.

Відповідний знімок активно обговорюють користувачі мережі. Відзначимо, у такий спосіб депутат позував біля трибуни для фотографії.

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