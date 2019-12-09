Як пройшов Майдан проти капітуляції

Тисячі українців вийшли на мітинги у Львові, Харкові та Запоріжжі з вимогою до президента України Володимира Зеленського не допустити "капітуляції" перед зустріччю в 9 грудня в Парижі.

У Харкові на мітинг "Червоні лінії" вийшли приблизно 200 осіб. Про це повідомляє Hromadske.

Вимоги присутніх – не допустити на переговорах 9 грудня о Парижі згоди на вибори без виведення військ з тимчасово окупованих територій, поступок Росії щодо газу і визнання Криму і окупованої частині Донбасу російськими.

Віче, організоване Штабом опору капітуляції, відбулося і в Запоріжжі, повідомляє Радіо Свобода. Протестувальники прийняли заяву від 12 запорізьких ветеранських і волонтерських організацій та місцевих осередків політичних партій, в якому зажадали від президента не допустити ухвалення "капітулянтських рішень".

Так, понад тисячу громадян зібралися у Львові на площі поруч з пам'ятником Тарасу Шевченку на мітинг під назвою "Червоні лінії", повідомляє Zaxid.net.

Учасники акції виступають проти реалізації формули Штайнмаєра і розведення військ по всій лінії розмежування. Вони принесли з собою плакати з написами "Ні капітуляції", "Ні подвійному громадянству" та інші.

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