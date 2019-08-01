Як проходить тренінг ''Слуги народу'' в Трускавці: подробиці

Журналіст Віталій Тисячний розповів про перші враження від тренінгу депутатів партії "Слуга народа" в Трускавці.

Він зазначив, що після спостереження за депутатами у нього подвійні враження. Він знаходився у приміщенні готелю протягом дня, спілкувався із депутатами і спостерігав за ними. Журналіст OBOZREVATEL із самого початку був не проти такого навчання, оскільки це виглядало як хороша можливість для тімбілдінгу. Але під час перебування у готелі, він помітив, що для більшості майбутніх депутатів спілкування із журналістами було дискомфортним. Не всі майбутні парламентарі були готові одразу давати коментарі, хоча у декого Тисячний, все ж, зміг взяти інтерв'ю.

Журналіст заявив, що у людей, яких він побачив на тренінгу, мало спільного, вони всі дуже різні, тому такий тренінг однозначно мав відбутись, щоб знайти те, що зможе об'єднати команду. На даний момент, за словами журналіста, цих депутатів об'єднує лише бренд партії та бренд Володимира Зеленського, тому великим викликом для керівництва партії буде організувати злагоджену та безконфліктну роботу такої великої фракції.

Тисячний додав, що в Трускавці взагалі не відчувається атмосфера тренінгу партії "Слуга народу", а самі мешканці міста більше дізнаються про цей тренінг зі ЗМІ.

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