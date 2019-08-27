Як проходили військові Паради 2014-2018 років

У випуску інфо-панк шоу "Бурчук Live" ведучі нагадали глядачам, як проходили військові паради, та як відбувались святкування Днів незалежності України у 2014-2018 роках.

Ведучі продемонстрували відео із минулорічних урочистостей та порівняли їх із подіями, які відбулись під час святкування Дня Незалежності України 2019 року.

На думку ведучого програми, Паради, які відбувались в Україні у попередні роки значно більше мотивували молодих хлопців присвятити своє життя захисту України.

Олександр Лірчук, ведучий інфо-панк шоу, також поставив риторичне питання про те, як дивляться на формат святкування Дня прапора та Дня незалежності справжні військові, які в цей час перебували в окопах.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!