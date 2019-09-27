Які продукти не можна їсти: останні дослідження дієтологів

Дієтологиня Катерина Толстікова розповіла, які продукти корисніші для здоров'я, як правильно робити розвантаження організму та про нові дослідження щодо некорисних для здоров'я продуктів.

Толстікова розвіяла міфи про харчування. Згідно до останніх досліджень нічого некорисного в яйцях, маслі та олії немає. За її словами, важливо просто правильно обирати пропорції тих чи інших продуктів у раціоні та не зловживати ними.

"Люди, які демонізують продукти, вони не розуміють, що з цими продуктами буде в організмі", - зазначила експертка.

Вона також розказала, чи варто "сідати" на воду або на кефір після відпустки. щоб розвантажити організм. Толстікова наголосила, що робити таке розвантаження потрібно дуже обережно, оскільки воно може більше нашкодити організму ніж допомогти.

Експертка наголосила, що навіть такі продукти як макарони можна і потрібно їсти, якщо робити це правильно і не "заливати" їх соусами, наприклад. Також вона розповіла про "суперпродукти", такі як, наприклад, гречка, темний рис, батат, які містять величезну кількість корисних для організму інгрідієнтів.

Дієтологиня наголосила, що не лише здорова їжа вкрай важлива для довгого та щасливого життя. Вона порадила також звернути увагу на здоровий сон. За її словами, сон варто поставити навіть попереду їжі, з огляду на важливість для тривалості життя.

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