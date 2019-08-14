Як привчити домашню тваринку до туалету: поради зоозахисника

Як привчити домашню тваринку до туалету: поради зоозахисника88 Читати матеріал російською
Зоозахисник Микола Овселян дав корисні поради по вихованню та догляду за домашніми улюбленцями.
Експерт порадив, як привчити маленьких цуценят або кошенят до туалету. Він зазначив, що з котами ситуація простішу, адже вони дуже чутливі до запаху і люблять хдити в одне і те ж саме місце. Тому, якщо маленький котих сходив в туалет не там, де хоче господар, Овселян рекомендує перекласти шматочок паперу із котячим послідом у туалет, і кошеня з 3-4 разу саме зрозуміє, що ходити йому слід саме туди. А місце, куди до цього сходив домашній улюбленець зоозахисник радить добре вимити, щоб не залишилось запаху. За словами експерта, так можна привчити до туалету не лише котів, але і собак.
Він зазначив, що більшість людей не усвідомлюють, що тримати вдома тварин - це, в першу чергу, велика відповідальність. Часто господарі безвідповідально ставляться до отруєнь своїх улюбленців, а вони можуть мати серйозні наслідки для здоров'я. Тому Овселян радить завжди тримати контакт із ветеринаром. При цьому не обов'язково водити свою тваринку до лікаря, можна просто подзвонити в клініку і проконсультуватись телефоном, додав він. Але якщо у тварини підвищена температура, то потрібно терміново звертатись до лікаря, адже у домашніх тварин, які не живуть на вулиці, імунітет дуже слабкий і, у разі наявності хвороби, можна втратити свого улюбленця буквально за 1 день.
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