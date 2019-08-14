Як привчити домашню тваринку до туалету: поради зоозахисника

Зоозахисник Микола Овселян дав корисні поради по вихованню та догляду за домашніми улюбленцями.

Експерт порадив, як привчити маленьких цуценят або кошенят до туалету. Він зазначив, що з котами ситуація простішу, адже вони дуже чутливі до запаху і люблять хдити в одне і те ж саме місце. Тому, якщо маленький котих сходив в туалет не там, де хоче господар, Овселян рекомендує перекласти шматочок паперу із котячим послідом у туалет, і кошеня з 3-4 разу саме зрозуміє, що ходити йому слід саме туди. А місце, куди до цього сходив домашній улюбленець зоозахисник радить добре вимити, щоб не залишилось запаху. За словами експерта, так можна привчити до туалету не лише котів, але і собак.

Він зазначив, що більшість людей не усвідомлюють, що тримати вдома тварин - це, в першу чергу, велика відповідальність. Часто господарі безвідповідально ставляться до отруєнь своїх улюбленців, а вони можуть мати серйозні наслідки для здоров'я. Тому Овселян радить завжди тримати контакт із ветеринаром. При цьому не обов'язково водити свою тваринку до лікаря, можна просто подзвонити в клініку і проконсультуватись телефоном, додав він. Але якщо у тварини підвищена температура, то потрібно терміново звертатись до лікаря, адже у домашніх тварин, які не живуть на вулиці, імунітет дуже слабкий і, у разі наявності хвороби, можна втратити свого улюбленця буквально за 1 день.

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