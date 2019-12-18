Як прикрасити оселю на Різдво та Новий рік: поради декораторки

Декораторка Вікторія Рибалко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Влади Цуркан.

Вона дала кілька цікавих порад про те, як прикрасити оселю до Нового року.

"Відповідно до трендової виставки Chrismass World, яка щороку проходить у Брюселі, модними кольорами зараз є світлі відтінки. Це сріблястий. золотий та класичний білий колір. Популярності не втрачає насичений рубіновий, винний відтінок. Ось ті напрямки, в яких варто прикрашати новорічну ялинку. Але при цьому варто не забувати про нашу фантазію, про те. що подобається нам, що любимо ми. який у нас стиль - більш домашній, прованс чи модерн", - заявила Рибалко.

Також вона дала корисні поради із приводу того, які прикраси купувати та як правильно їх зберігати

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